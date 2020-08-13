ВИДЕО: Комаров засадил клюшкой в лицо Ковальчуку и "Вашингтон" проиграл

Поединок в Торонто начался без разведки. Уже в дебюте встречи на площадке вспыхнуло несколько потасовок между хоккеистами.

"Вашингтон" пропустил 4 шайбы подряд

В первой десятиминутке "Вашингтон" трижды получал численное преимущество, но голкипер островитян Семен Варламов сохранил свои ворота в неприкосновенности. Зато во втором периоде столичный клуб дважды реализовал большинство - оба раза отличился Джей Оши.

Перевес в две шайбы - вроде бы солидное преимущество в Кубке Стэнли, однако "Вашингтон" умудрился проиграть этот матч, пропустив четыре шайбы подряд.

Удачное удаление Комарова и неудачная серия Овечкина

Ключевой эпизод матча произошел на 46-й минуте при счете 2:2. Прорываясь по правому флангу в зону "Вашингтона", Комаров засадил клюшкой в лицо Ковальчуку. За опасную игру Лео отправился отдыхать на скамейку штрафников, однако именно во время удаления Комарова "Айлендерс" в меньшинстве добился успеха и вышел вперед.

За три минуты до конца встречи "Вашингтон" сменил вратаря на шестого полевого игрока, но спасти матч столичный клуб не смог.

Капитан "Вашингтона" Овечкин в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли сыграл 4 матча, но пока не набрал еще ни одного очка.