ВИДЕО: Комаров засадил клюшкой в лицо Ковальчуку и "Вашингтон" проиграл
В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли "Вашингтон" Александра Овечкина и Ильи Ковальчука проиграл "Айлендерс", за который выступает Лео Комаров - 2:4 (0:0, 2:1, 0:3).
В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли "Вашингтон" Александра Овечкина и Ильи Ковальчука проиграл "Айлендерс", за который выступает Лео Комаров - 2:4 (0:0, 2:1, 0:3).
Поединок в Торонто начался без разведки. Уже в дебюте встречи на площадке вспыхнуло несколько потасовок между хоккеистами.
"Вашингтон" пропустил 4 шайбы подряд
В первой десятиминутке "Вашингтон" трижды получал численное преимущество, но голкипер островитян Семен Варламов сохранил свои ворота в неприкосновенности. Зато во втором периоде столичный клуб дважды реализовал большинство - оба раза отличился Джей Оши.
Перевес в две шайбы - вроде бы солидное преимущество в Кубке Стэнли, однако "Вашингтон" умудрился проиграть этот матч, пропустив четыре шайбы подряд.
Удачное удаление Комарова и неудачная серия Овечкина
Ключевой эпизод матча произошел на 46-й минуте при счете 2:2. Прорываясь по правому флангу в зону "Вашингтона", Комаров засадил клюшкой в лицо Ковальчуку. За опасную игру Лео отправился отдыхать на скамейку штрафников, однако именно во время удаления Комарова "Айлендерс" в меньшинстве добился успеха и вышел вперед.
За три минуты до конца встречи "Вашингтон" сменил вратаря на шестого полевого игрока, но спасти матч столичный клуб не смог.
Капитан "Вашингтона" Овечкин в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли сыграл 4 матча, но пока не набрал еще ни одного очка.
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