ВИДЕО: Комаров вырубил звезду российского хоккея - Овечкин в шоке

Уроженец Нарвы провел на площадке 20 минут, вывел из строя силовым приемом форварда столичного клуба Евгения Кузнецова и забросил победную шайбу.

После силового приема в середине матча - Комаров исполнил его чисто - российский форвард на лед больше не выходил. Травма партнера по команде сильно разозлила капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. В одном из эпизодов он наорал на Комарова.

Овечкин и Комаров хорошо знакомы. Во время локаута в НХЛ они играли в одной тройке нападения в московском "Динамо".

"Вашингтон" проиграл поединок "Айлендерс" на своей площадке со счетом 3:5 (1:3, 2:2, 0:0).