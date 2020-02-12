ВИДЕО: Комаров вырубил звезду российского хоккея - Овечкин в шоке

Поединок регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" - "Айлендерс" был отмечен бенефисом нападающего гостей Лео Комарова.
Уроженец Нарвы провел на площадке 20 минут, вывел из строя силовым приемом форварда столичного клуба Евгения Кузнецова и забросил победную шайбу.
После силового приема в середине матча - Комаров исполнил его чисто - российский форвард на лед больше не выходил. Травма партнера по команде сильно разозлила капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. В одном из эпизодов он наорал на Комарова.
Овечкин и Комаров хорошо знакомы. Во время локаута в НХЛ они играли в одной тройке нападения в московском "Динамо".
"Вашингтон" проиграл поединок "Айлендерс" на своей площадке со счетом 3:5 (1:3, 2:2, 0:0).
В чем суть бойни на юге Казахстана?
Защитнице мигрантов и ЛГБТ отрезал голову ее друг Хасан
Расстреляли поезд в Риге! Пассажирка, сидящая у окна, уцелела
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов