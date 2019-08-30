ВИДЕО: Команда на команду. Массовая драка 10-летних российских хоккеистов

Поединок двух детских хоккейных команд в Саратове завершился массовой дракой.
10-летние хоккеисты саратовской "Кометы" победили сверстников из Ростовской области со счетом 7:3. По окончании встречи на льду вспыхнула массовая драка в формате "команда на команду".
Интересна реакция судейской бригады - в драку игроков она не вмешивались и никого из игроков наказывать не стала.
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