ВИДЕО: Канада проиграла финал, Россия осталась без медалей

"Кленовые листья" считались фаворитами поединка за золотые медали, но хозяева турнира канадцы в очередной раз проиграли решающий матч соседям-американцам.

Канада - любимый клиент американцев

Сборная США теперь 5-кратный чемпион мира среди молодежных сборных. Интересно, что в четырех финалах она победила канадцев.

В Эдмонтоне американцы проиграли только стартовый матч группового этапа россиянам (3:5). Тогда вряд ли кто предполагал, что США доберутся до финала и выиграют золотые медали.

Россия проиграла Финляндии

В поединке за бронзовые медали Россия проиграла Финляндии - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). Подопечные Игоря Ларионова очень активно провели стартовую десятиминутку, в которой они открыли счет, однако это был их единственный успех в матче.

Как и в предыдущем матче с Канадой, оборона допускала ошибки, а комбинационная игра в атаке не клеилась. В концовке встречи россияне заменили вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили две шайбы в пустые ворота.

Россия проиграла полуфинал и финал с общим счетом 1:9. Впервые с 2018 года молодые российские таланты остались без медалей.

Следующий чемпионат мира среди молодежных команд также пройдет в Канаде.