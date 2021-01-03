ВИДЕО: Известны все полуфиналисты МЧМ-2021. Россия сыграет с Канадой

Из четырех матчей четвертьфинальной стадии наибольшую интригу представлял поединок Финляндия - Швеции. Северное дерби полностью оправдало ожидания болельщиков.

Финляндия вырвала победу на последней минуте

После первого периода финская команда уступала со счетом 0:2, однако в середине третьего периода она восстановила равновесие. Дело близилось к овертайму, но за 25 секунд до сирены Рони Хирвонен забросил победную шайбу - 3:2.

Шведская команда потерпела третье поражение подряд в Эдмонтоне и завершила выступление на молодежном чемпионате мира.

В других четвертьфинальных матчах сенсаций не произошло. Таким образом, Финляндия фактически вывела Россию на полуфинал с Канадой. Финская команда в другой полуфинальной паре будет выяснять отношения с США. Оба поединка состоятся в ночь на 5 января.

За последние 10 лет из квартета полуфиналистов по 3 раза выигрывали молодежный чемпионат мира Финляндия (2014, 2016, 2019) и Канада (2015, 2018, 2020). Дважды становились победителями мирового первенства мира США (2013, 2017). Один раз выиграла золото Россия (2011).

1/4 финала молодежного чемпионата мира

Россия - Германия 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Финляндия - Швеция 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Канада - Чехия 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

США - Словакия 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)