ВИДЕО | "Из России с любовью": русский нокаутировал американца в матче АХЛ

Соперником россиянина стал американский хоккеист "Маниботы Мус" Джозеф Сьюз. Драка произошла уже на второй минуте матча. Уверенную победу без шансов для американца одержал Осипов. Болельщики проводили Дмитрия, получившего пять минут штрафа, аплодисментами.

FROM RUSSIA WITH LOVE 👏 pic.twitter.com/17jXRRxYa4 — Rockford IceHogs (@goicehogs) January 9, 2020

Матч завершился победой команды Осипова со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). В текущем сезоне АХЛ 23-летний хоккеист забросил одну шайбу в 10 матчах за "Рокфорд".