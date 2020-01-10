10.01.2020, 10:19

ВИДЕО | "Из России с любовью": русский нокаутировал американца в матче АХЛ

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ВИДЕО | "Из России с любовью": русский нокаутировал американца в матче АХЛ
Фото: Scanpix

Дмитрий Осипов, защитник клуба "Рокфорд Айсхогс", который выступает во второй по силе заокеанской хоккейной лиги, АХЛ, подрался во время матча регулярного чемпионата.

Соперником россиянина стал американский хоккеист "Маниботы Мус" Джозеф Сьюз. Драка произошла уже на второй минуте матча. Уверенную победу без шансов для американца одержал Осипов. Болельщики проводили Дмитрия, получившего пять минут штрафа, аплодисментами.

Матч завершился победой команды Осипова со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). В текущем сезоне АХЛ 23-летний хоккеист забросил одну шайбу в 10 матчах за "Рокфорд".

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