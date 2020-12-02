ВИДЕО: Хоккейный форвард успешно заменил вратаря

В поединке регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) произошел интересный эпизод. В первом периоде нападающий гостей Николай Прохоркин вынужден был заменить на линии ворот голкипера.
Прохоркин прекрасно справился с этой задачей, подстраховав вратаря Василия Кошечкина. Нападающий продемонстрировал отменную реакцию и ногой отразил шайбу с близкого расстояния.
"Металлург" выиграл в гостях поединок у московского "Динамо" - 6:2 (1:1, 3:0, 2:1). Прохоркин успешно справился и со своими основными обязанностями, поразив ворота "Динамо" в заключительном периоде.
27-летний форвард - воспитанник челябинского хоккея. Имеет опыт выступления в НХЛ. В составе российской команды Прохоркин выиграл золото Олимпиады-2018 в корейском Пхенчхане.
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