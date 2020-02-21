ВИДЕО: Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового защитника

Стычками в НХЛ никого не удивишь, однако но тут особый случай. Рост нападающего 165 сантиметров, но он бесстрашно бросился на 193-сантиметрового игрока обороны. Гербе очень быстро завалил игрока "Филадельфии".

Американский хоккеист-коротышка не первый раз бросается на высокорослых соперников. В предыдущнм матче с "Филадельфией" - он состоялся двумя днями ранее Гербе несколько раз вступал в схватку с российским защитником Иваном Проворовым, рост которого 185 сантиметров.