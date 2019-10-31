31.10.2019, 03:40

ВИДЕО: Хоккеист КХЛ выбросил судью матча за борт


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SKA
SKAFoto: vk.com/ska

Курьезный эпизод произошел в поединке регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" - СКА. Во втором периоде защитник армейцев Андрей Зубарев в довольно безобидной ситуации выбросил за борт лайнсмена встречи - арбитр улетел вверх тормашками на скамейку гостей.

Судьи не стали удалять питерского защитника, не усмотрев в его действиях злого умысла.

СКА выиграл поединок у "Витязя" в серии послематчевых буллитов - 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Подмосковная команда, неплохо начавшая сезон, потерпела пятое поражение подряд. СКА после серии из четырех проигранных матчей одержал вторую победу кряду. Несмотря на такие перепады в игре, обе команды входят в тройку лидеров Западной конференции. Первое место в ней уверенно занимает ЦСКА.

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