ВИДЕО: Хоккеист КХЛ выбросил арбитра матча за борт
Курьезный эпизод произошел в поединке регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" - СКА. Во втором периоде защитник армейцев Андрей Зубарев в довольно безобидной ситуации выбросил за борт лайнсмена встречи - арбитр улетел вверх тормашками на скамейку гостей.
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