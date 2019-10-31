ВИДЕО: Хоккеист КХЛ выбросил арбитра матча за борт

Судьи не стали удалять питерского защитника, не усмотрев в его действиях злого умысла.

СКА выиграл поединок у "Витязя" в серии послематчевых буллитов - 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Подмосковная команда, неплохо начавшая сезон, потерпела пятое поражение подряд. СКА после серии из четырех проигранных матчей одержал вторую победу кряду. Несмотря на такие перепады в игре, обе команды входят в тройку лидеров Западной конференции. Первое место в ней уверенно занимает ЦСКА.