ВИДЕО: "Эверест" нашел удобного соперника: 3 матча - 3 победы

"Эверест" диктовал условия на льду и одержал заслуженную победу. В составе гостей дважды отличился россиянин Егор Антоненко.

В нынешнем сезоне соперники встречались между собой три раза - все матчи завершились победой ида-вирумааской команды. "Эверест", кажется, нашел удобную команду, у которой можно отбирать очки.

В другом поединке лидер чемпионата тартуский "Вялк" победил дома аутсайдера первенства таллиннский "Вайперс" - 10:5 (3:1, 4:2, 3:2).

"Вялк" продолжает лидировать в чемпионате Эстонии - 13 очков. Далее расположились "Пантер" (11), "Эверест" (10), нарвская ПСШ (6) и "Вайперс" (4). Из-за коронавирусной паузы, продолжавшейся практически два месяца, команды провели разное количество матчей.

31 января действующий чемпион "Вялк" сыграет в гостях с нарвитянами (начало в 15:00).