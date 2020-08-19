ВИДЕО: Дубль Овечкина спас "Вашингтон" от вылета в Кубке Стэнли

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли один из фаворитов турнира "Вашингтон" одержал волевую победу над хоккеистами "Айлендерс" - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). Героем поединка стал капитан столичного клуба Александр Овечкин, забросивший две шайбы.
"Вашингтон" проиграл три матча подряд и очень неудачно начал четвертый поединок серии. Уже в первой десятиминутке "Айлендерс" забросил две шайбы, вынудив тренерский штаб соперника срочно взять тайм-аут.
"Вашингтон" добавил агрессии Хоккеисты "Вашингтона" заиграли агрессивнее: Овечкин заехал по шее клюшкой Лео Комарову, вскоре на площадке вспыхнула массовая потасовка.
"Айлендерс" подвели неоправданные удаления в начале второго периода. В формате "3х5" островитяне выстояли, но затем с интервалом в пару минут пропустили две шайбы от Евгения Кузнецова и Овечкина (большинство).
Лео упустил шанс Вскоре "Айлендерс" имел шанс снова выйти вперед, но Комаров не сумел реализовать выход один на один с голкипером.
В начале третьего периода Овечкин еще раз продемонстрировал свой мощный бросок. Попытки "Айлендерс" сравнять счет и перевести игру в овертайм не увенчались успехом.
Счет в серии стал 3:1 в пользу "Айлендерс". Следующий матч состоится в Торонто 21 августа.
В тайном дневнике принцессы Дианы нашли шокирующую запись
Установлена истинная причина взрыва в Бейруте
Вот кем Ельцин был по национальности
Адвокат семьи раскрыла правду о загадочном убийстве Влада Бахова