ВИДЕО: Дубль Овечкина спас "Вашингтон" от вылета в Кубке Стэнли

"Вашингтон" проиграл три матча подряд и очень неудачно начал четвертый поединок серии. Уже в первой десятиминутке "Айлендерс" забросил две шайбы, вынудив тренерский штаб соперника срочно взять тайм-аут.

"Вашингтон" добавил агрессии

Хоккеисты "Вашингтона" заиграли агрессивнее: Овечкин заехал по шее клюшкой Лео Комарову, вскоре на площадке вспыхнула массовая потасовка.

"Айлендерс" подвели неоправданные удаления в начале второго периода. В формате "3х5" островитяне выстояли, но затем с интервалом в пару минут пропустили две шайбы от Евгения Кузнецова и Овечкина (большинство).

Лео упустил шанс

Вскоре "Айлендерс" имел шанс снова выйти вперед, но Комаров не сумел реализовать выход один на один с голкипером.

В начале третьего периода Овечкин еще раз продемонстрировал свой мощный бросок. Попытки "Айлендерс" сравнять счет и перевести игру в овертайм не увенчались успехом.

Счет в серии стал 3:1 в пользу "Айлендерс". Следующий матч состоится в Торонто 21 августа.