ВИДЕО | Дочь легендарного Гретцки станцевала в бикини

31-летняя фотомодель Паулина Гретцки, дочь легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, вместе с подругой показала танец в бикини.
Видео танца можно увидеть в Инстаграме канадки (чтобы увидеть его на нашем сайте, скрольте страницу вниз).
Паулина Мэри Джин Гретцки родилась 19 декабря 1988 года в Лос-Анджелесе. Она — старшая из 5 детей знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки и американской актрисы Джанетт Джонс.
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