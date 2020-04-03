03.04.2020, 11:07

ВИДЕО | Дочь легендарного Гретцки станцевала в бикини

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Паулина Гретцки
Паулина ГретцкиФото: Supplied by PLANET PHOTOS

31-летняя фотомодель Паулина Гретцки, дочь легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, вместе с подругой показала танец в бикини.

Видео танца можно увидеть в Инстаграме канадки (чтобы увидеть его на нашем сайте, скрольте страницу вниз).

Паулина Мэри Джин Гретцки родилась 19 декабря 1988 года в Лос-Анджелесе. Она — старшая из 5 детей знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки и американской актрисы Джанетт Джонс.

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A post shared by Samantha Johnson (@sammaddox) on Mar 26, 2020 at 3:50pm PDT
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