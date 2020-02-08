ВИДЕО: Cборная России потерпела второе поражение подряд

Как и в поединке первого тура с финнами, молодая российская команда (в ней 9 дебютантов) пропустила шайбу уже на первой минуте. В дальнейшем скандинавы продолжали наращивать давление и спокойно довели матч до победы.

Подопечные Алексея Кудашова потерпели второе поражение подряд. Они по-прежнему занимает последнее место в общем зачете Евротура.

В заключительном туре Шведских игр россияне сыграют 9 февраля с Чехией.