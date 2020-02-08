08.02.2020, 19:45

ВИДЕО: Cборная России потерпела второе поражение подряд

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EST 4
Jäähoki Venemaa vs Rootsi
Jäähoki Venemaa vs RootsiFoto: TT NEWS AGENCY

Во втором туре шведского этапа Еврохоккейтура сборная России проиграла в Стокгольме хозяевам турнира - 2:5 (0:1, 0:2, 2:2).

Как и в поединке первого тура с финнами, молодая российская команда (в ней 9 дебютантов) пропустила шайбу уже на первой минуте. В дальнейшем скандинавы продолжали наращивать давление и спокойно довели матч до победы.

Подопечные Алексея Кудашова потерпели второе поражение подряд. Они по-прежнему занимает последнее место в общем зачете Евротура.

В заключительном туре Шведских игр россияне сыграют 9 февраля с Чехией.

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