16.09.2019, 12:23
ВИДЕО: Болельщики избили хоккеиста во время матча
Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.
Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.
В группе ВКонтакте "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" появилось видео, на котором болельщики одной из команд избивают хоккеиста:
В потасовку пришлось вмешаться судьям, которые и разняли дерущихся. О причинах конфликта пока не сообщается.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Роботы выходят в море: зачем бизнесу беспилотные суда
Что известно о гибели девочки, разрубленной вентилятором
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
Малышка сидела и смотрела телевизор: в Москве умерла девочка