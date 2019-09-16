16.09.2019, 12:23

ВИДЕО: Болельщики избили хоккеиста во время матча


rus.delfi.ee
EST 2
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Ester Vaitmaa

Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.

В группе ВКонтакте "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" появилось видео, на котором болельщики одной из команд избивают хоккеиста:

В потасовку пришлось вмешаться судьям, которые и разняли дерущихся. О причинах конфликта пока не сообщается.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: