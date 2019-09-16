ВИДЕО: Болельщики избили хоккеиста во время матча

В группе ВКонтакте "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" появилось видео, на котором болельщики одной из команд избивают хоккеиста:

В потасовку пришлось вмешаться судьям, которые и разняли дерущихся. О причинах конфликта пока не сообщается.