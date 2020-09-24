ВИДЕО: Белорус нокаутировал русского с одного удара

Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" (Уфа) - Трактор (Челябинск) был отмечен кулачным поединком двух защитников-тяжеловесов.
Имеющий опыт выступления в заокеанских лигах 29-летний белорус Олег Евенко" ("Трактор") с одного удара нокаутировал во втором периоде 39-летнего россиянина Алексея Семенова. Оба игрока получили за драку 5-минутные штрафы.
"Салават Юлаев" выиграл на своей площадке поединок у "Трактора" со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Пандемия коронавируса не обощла стороной и КХЛ. "В настоящий момент положительный тест подтвержден у 87 человек", - сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
На двухнедельном карантине находятся зарубежные команды - финский "Йокерит", казахстанский "Барыс" и рижское "Динамо".
Некоторые клубы, чтобы не срывать сезон, выставляют молодежные составы. Так поступил накануне СКА, проигравший на своем льду "Сибири" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Игрой питерцев в этом поединке вместо заболевшего Валерия Брагина руководил Роман Ротенберг.
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