ВИДЕО: Белорус нокаутировал русского с одного удара

Имеющий опыт выступления в заокеанских лигах 29-летний белорус Олег Евенко" ("Трактор") с одного удара нокаутировал во втором периоде 39-летнего россиянина Алексея Семенова. Оба игрока получили за драку 5-минутные штрафы.

"Салават Юлаев" выиграл на своей площадке поединок у "Трактора" со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Бой в супертяжелом весе: в зеленом – Алексей Семёнов (198 см, 113 кг), в белом – Олег Евенко (201 см, 105 кг). pic.twitter.com/HWpxGFIJJ0 — КХЛ (@khl) September 24, 2020

Пандемия коронавируса не обощла стороной и КХЛ. "В настоящий момент положительный тест подтвержден у 87 человек", - сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

На двухнедельном карантине находятся зарубежные команды - финский "Йокерит", казахстанский "Барыс" и рижское "Динамо".

Некоторые клубы, чтобы не срывать сезон, выставляют молодежные составы. Так поступил накануне СКА, проигравший на своем льду "Сибири" - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Игрой питерцев в этом поединке вместо заболевшего Валерия Брагина руководил Роман Ротенберг.