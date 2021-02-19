ВИДЕО: Бей первым, Федя! Тренер учит 7-летних хоккеистов дракам на льду

Большой резонанс в хоккейном сообществе вызвало скандальное видео, появившееся в социальных сетях. На кадрах хорошо видно, как 26-летний тренер московской школы "Львы ЦХМ" Андрей Студеникин обучает юных хоккеистов, как правильно драться на льду.
По словам самого Студеникина, бойцовская тренировка, на которой 7-летних детей обучают ударам в голову, произошла по инициативе родителей.
Эти же родители - большинство из них мамы - наблюдали за ходом тренировки, а затем выложили видеоролики в социальные сети.
Когда на этот скандал обратили внимание СМИ, Студеникин был уволен из хоккейной школы.
В распоряжении «СЭ» оказалось видео, на котором хоккейный тренер обучает детей драться.
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