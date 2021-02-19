ВИДЕО: Бей первым, Федя! Тренер учит 7-летних хоккеистов дракам на льду

По словам самого Студеникина, бойцовская тренировка, на которой 7-летних детей обучают ударам в голову, произошла по инициативе родителей.

Эти же родители - большинство из них мамы - наблюдали за ходом тренировки, а затем выложили видеоролики в социальные сети.

Когда на этот скандал обратили внимание СМИ, Студеникин был уволен из хоккейной школы.

В распоряжении «СЭ» оказалось видео, на котором хоккейный тренер обучает детей драться.



Шок 🤭 pic.twitter.com/kIanTJ33f2 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 18, 2021