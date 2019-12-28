ВИДЕО: 6:0! Россия разбила Канаду на молодежном чемпионате мира

Россияне, в отличие от стартового поединка с Чехией, очень собранно начали поединок с канадцами, добившись успеха уже на второй минуте. В середине первой двадцатиминутки они развили свой успех.

Россияне поймали кураж

Во втором периоде канадцы заменили вратаря, но российская команда продолжала забрасывать шайбы на любой вкус. Канадские болельщики пребывали в шоковом состоянии.

6:0 - самая крупная победа сборной России над канадцами за всю историю проведения молодежных чемпионатов мира.

Следующий поединок подопечные Валерия Брагина проведут 29 декабря с американцами.

Германия шокировала чехов

В другом матче этой группы сборная Германии несколько неожиданно победила хозяев турнира чехов - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

После двух туров в групповом турнире сложилась интересная ситуация: все 5 команд набрали по 3 очка. Первое место по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб занимает российская команда.

Напомним, что в четвертьфинале борьбу за медали продолжат четыре лучшие команды из группы.

Швеция выиграла 50 матчей подряд на групповой стадии

В параллельной группе единолично лидирует Швеция - 5 очков. Во втором туре скандинавы без проблем разобрались со Швейцарией - 5:2 (2:0, 3:1, 0:1).

Шведская команда выиграла 50 матчей подряд на групповой стадии молодежных чемпионатов мира. Последний раз в группе шведы уступали в 2006 году.