ВИДЕО: 6:0! Россия разбила Канаду на молодежном чемпионате мира

Первую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею одержала сборная России (U-20). В заключительном матче второго тура молодые российские таланты разгромили в Остраве Канаду - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).
Россияне, в отличие от стартового поединка с Чехией, очень собранно начали поединок с канадцами, добившись успеха уже на второй минуте. В середине первой двадцатиминутки они развили свой успех.
Россияне поймали кураж
Во втором периоде канадцы заменили вратаря, но российская команда продолжала забрасывать шайбы на любой вкус. Канадские болельщики пребывали в шоковом состоянии.
6:0 - самая крупная победа сборной России над канадцами за всю историю проведения молодежных чемпионатов мира.
Следующий поединок подопечные Валерия Брагина проведут 29 декабря с американцами.
Германия шокировала чехов
В другом матче этой группы сборная Германии несколько неожиданно победила хозяев турнира чехов - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
После двух туров в групповом турнире сложилась интересная ситуация: все 5 команд набрали по 3 очка. Первое место по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб занимает российская команда.
Напомним, что в четвертьфинале борьбу за медали продолжат четыре лучшие команды из группы.
Швеция выиграла 50 матчей подряд на групповой стадии
В параллельной группе единолично лидирует Швеция - 5 очков. Во втором туре скандинавы без проблем разобрались со Швейцарией - 5:2 (2:0, 3:1, 0:1).
Шведская команда выиграла 50 матчей подряд на групповой стадии молодежных чемпионатов мира. Последний раз в группе шведы уступали в 2006 году.
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