ВИДЕО: 3 матча - 3 победы! Сборная России выиграла Кубок "Карьяла"

Результат выступления сборной России в финской столице удивил многих любителей хоккея: команда, составленная из 19-летних игроков, неожиданно победила во всех трех матчах. А ведь ей противостояли на льду более возрастные коллективы.

Третья победа подряд

Перед заключительным поединком россияне отставали от чехов на одно очко. Чтобы завоевать Кубок "Карьяла", молодые российские таланты должны были непременно побеждать соперника. И с этой задачей они справились.

В концовке первого периода Родион Амиров реализовал численное преимущество, а после перерыва Егор Чинахов и Егор Афанасьев еще дважды добились успеха.

В заключительном периоде чехи отчаянно пытались размочить счет, но 18-летний голкипер Ярослав Аскаров сохранил ворота в неприкосновенности.

Репетиция перед Канадой

Последний раз сборная России выигрывала Кубок "Карьяла" в 2018 году.

Следующий этап Евротура запланирован на середину декабря в Москве.

Что касается сборной России финского созыва, то впереди ее ждет сложное испытание. В конце декабря в Канаде начнется молодежный чемпионат мира (U-20). Последний раз молодые россияне выигрывали этот турнир в 2011 году.