27.12.2020, 06:40

ВИДЕО: 16 шайб Канады на МЧМ-2021 и вечный рекорд Швеции. Как сыграет Россия?


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ВИДЕО: 16 шайб Канады на МЧМ-2021 и вечный рекорд Швеции. Как сыграет Россия?
Kanada noortekoondisThe Canadian Press/PA Images/Scanpix

На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Эдмонтоне, сборная Канада (U-20) разгромила Германию - 16:2 (4:1, 7:0, 5:1).

Счет матча не должен удивлять. Хозяева льда канадцы проводили первый поединок на мировом первенстве, тогда как обескровленные коронавирусными потерями немцы второй день подряд играли тремя неполными пятерками.

В параллельной группе сборная Швеции уверенно победила Чехию - 7:1 (1:1, 3:0, 3:0). Интересно, что скандинавы не проигрывают в групповых матчах молодежных чемпионатов мира 14 лет подряд! Их рекордная серия продолжается уже 53 матча. Похоже, это вечный рекорд. Последнее поражение на групповом этапе шведы потерпели в декабре 2006 года.

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В другом матче этой В-группы сборная США, проигравшая в стартовом матче россиянам, разгромила Австрию - 11:0 (1:0, 6:0, 4:0).

Сборная России во втором туре чемпионата мира сыграет с Чехией. Этот поединок состоится в ночь на 28 декабря.

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