ВИДЕО: 16 шайб Канады на МЧМ-2021 и вечный рекорд Швеции. Как сыграет Россия?

Счет матча не должен удивлять. Хозяева льда канадцы проводили первый поединок на мировом первенстве, тогда как обескровленные коронавирусными потерями немцы второй день подряд играли тремя неполными пятерками.

В параллельной группе сборная Швеции уверенно победила Чехию - 7:1 (1:1, 3:0, 3:0). Интересно, что скандинавы не проигрывают в групповых матчах молодежных чемпионатов мира 14 лет подряд! Их рекордная серия продолжается уже 53 матча. Похоже, это вечный рекорд. Последнее поражение на групповом этапе шведы потерпели в декабре 2006 года.

В другом матче этой В-группы сборная США, проигравшая в стартовом матче россиянам, разгромила Австрию - 11:0 (1:0, 6:0, 4:0).

Сборная России во втором туре чемпионата мира сыграет с Чехией. Этот поединок состоится в ночь на 28 декабря.