07.03.2021, 15:24

ВИДЕО | 10-летние российские хоккеисты устроили массовую драку

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Массовая драка хоккеистов в Оренбургской области
Массовая драка хоккеистов в Оренбургской областиФото: скриншот из видео

10-летние хоккеисты устроили массовую драку во время матча между клубами "Южный Урал" и "Сарматы" под Оренбургом.

Инцидент произошел во время первенства Оренбургской области, которое проходило в поселке Пригородный, сообщает портал 1743.ru.

После нарушения одного из игроков в поединок вступили обе команды, прикатились даже вратари. На кадрах юные спортсмены бросают на лед клюшки и бросаются в ”гущу событий”. Чуть позже их разнимают тренеры и судья.

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