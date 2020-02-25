ВИДЕО: 10 лет назад Канада сокрушила Россию на зимней Олимпиаде

Россия собрала в Ванкувере практически идеальную команду - Овечкин, Малкин, Ковальчук, Дацюк, Семин, Афиногенов, Федоров, Зарипов, Зиновьев.

Победная серия россиян продолжалась 50 лет

Россия подходила к этим Играм, вернув себе былое величие на международной арене — под руководством Вячеслава Быкова выиграла два чемпионата мира подряд (2008, 2009).

Россия до 25 февраля 2010 года 50 лет не проигрывала Канаде на Олимпийских играх. Однако все серии имеют свойство заканчиваться. Эта беспроигрышная серия с канадцами завершилась в Ванкувере. Исход матча был предопределен уже к 14-й минуте, когда россияне пропустили три безответные шайбы.

Впоследствии канадцы дошли до финала, где в овертайме сломили сопротивление американцев и стали на родном льду олимпийскими чемпионами.

Гусев спас Россию от величайшего позора

Впрочем, 25 февраля в российском хоккее не только грустный день. Ровно два года назад на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Олимпийские атлеты из России вырвали в овертайме золотые медали у Германии - 4:3.

Команда Олега Знарка считалась фаворитом финального поединка, однако на последней минуте она играла в меньшинстве, проигрывая немцам 2:3. Россию спас Никита Гусев, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов.