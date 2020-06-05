В сборной России по хоккею снова сменился главный тренер

Пост главы штаба сборной России сохранил за собой первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. По сложившейся практике последних лет Брагин параллельно будет возглавлять также питерский СКА.

Тренеров меняют как перчатки

Кудашов на посту главного тренера сборной России отработал лишь один сезон. Под его руководством российская команда на этапах Евротура провела 9 матчей, в которых одержала лишь 3 победы. Поклонники сборной России всерьез опасались майского чемпионата мира в Швейцарии, но из-за пандемии коронавируса главный турнир года был отменен.

После победы россиян на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где команду возглавлял Олег Знарок, главные тренеры в сборной России меняются каждый год. Знарок неожиданно покинул команду всего лишь через полтора месяца после олимпийского триумфа, его сменил Илья Воробьев, затем заступил на вахту Кудашов, теперь командой руководит Брагин.

О причинах своей отставки ни Знарок, ни Воробьев так и не рассказали. В российских СМИ иногда осторожно намекают, что у тренеров были разногласия с Ротенбергом.

Ларионов возглавил молодежную сборную России

Назначение 64-летнего Брагина также вызывает много вопросов. На молодежном уровне наставник давал результат, однако в КХЛ его уволили из ЦСКА через несколько месяцев работы.

Новым наставником молодежной сборной России утвержден легендарный форвард ЦСКА, сборной СССР и "Детройта" Игорь Ларионов. 59-летний специалист на последнем молодежном чемпионате мира, когда россияне в драматичной борьбе проиграли финал канадцам, входил в тренерский штаб Брагина.