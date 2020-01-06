В России в соцсетях сборную поздравляют с победой в чемпионате мира. Всему виной трансляция "Матч-ТВ"

Виной тому трансляция телеканала "Матч-ТВ".

Прямой эфир с финала чемпионата мира организовал Первый канал, но главный спортивный канал России — "Матч-ТВ" — решил не остваться в стороне и в то же самое время показал финальный матч молодежного чемпионата мира 2011 года, в котором встречались те же самые соперники — Россия и Канада. Правда, и ход, и результат того матча были иными — 8 лет назад россияне проигрывали 0:3, однако затем забили 5 шайб подряд и стали чемпионами.

С победой сборную России в своих соцсетях успели поздравить депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярев, экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов и многие другие известные и не слишком известные пользователи соцсетей. Едва не попался на удочку телевизионщиков и хоккеист Владимир Тарасенко, выступающий в НХЛ за "Сент-Луис Блюз". Как пишет его супруга Яна, Владимир смотрел матч без звука и выключил телевизор, когда увидел на экране себя.