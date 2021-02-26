В предстоящие выходные может определиться чемпион Эстонии по хоккею

На прошлой неделе действующий чемпион тартуский "Вялк" неожиданно проиграл в Таллинне аутсайдеру первенства "Вайперсу" - 7:8, хотя в середине матча гости были впереди - 5:2. Несмотря на это поражение, тартусцы уверенно лидируют в чемпионате страны - 22 очка.

Занимающий второе место в турнирной таблице таллиннсий "Пантер" набрал 13 очков. Чтобы досрочно завоевать очередной чемпионский титул, "Вялк" должен 28 февраля взять реванш в Таллинне у "Вайперса".

Впрочем, тартусцы могут досрочно выиграть чемпионат и 27 февраля. Произойдет это в том случае, если "Пантер" проиграет в основное время на своей площадке нарвской ПСШ.