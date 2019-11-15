15.11.2019, 14:30
В Нарве ждут "Вялк", "Викинг" сыграет в Кохтла-Ярве
После двухнедельного перерыва, вызванного международными матчами, возобновляется чемпионат Эстонии по хоккею.
После двухнедельного перерыва, вызванного международными матчами, возобновляется чемпионат Эстонии по хоккею.
Центральный поединок очередного тура пройдет 16 ноября в Нарве, где ПСШ будет принимать действующего чемпиона тартуский "Вялк" (начало в 16:30).
В другом матче кохтла-ярвески "Эверест" померится силами на своей площадке с таллиннским "Викингом" (16:00).
В турнирной таблице после двух кругов троевластие: "Вялк", "Викинг" и ПСШ набрали по 8 очков.
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