В Нарве ждут "Вялк", "Викинг" сыграет в Кохтла-Ярве

Центральный поединок очередного тура пройдет 16 ноября в Нарве, где ПСШ будет принимать действующего чемпиона тартуский "Вялк" (начало в 16:30).

В другом матче кохтла-ярвески "Эверест" померится силами на своей площадке с таллиннским "Викингом" (16:00).

В турнирной таблице после двух кругов троевластие: "Вялк", "Викинг" и ПСШ набрали по 8 очков.