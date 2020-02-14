14.02.2020, 14:45

В Нарве может определиться чемпион Эстонии по хоккею


EST
Jäähokki Narva PSK vs Kalev Välk 30.09.2017
Jäähoki Narva PSK vs Välk Foto: Sergei Stepanov, NPA

После перерыва, вызванного матчами сборной Эстонии в олимпийском квалификационном турнире, возобновляется чемпионат страны по хоккею.

В центральном поединке дня нарвская ПСШ принимает лидера первенства тартуский "Вялк" (начало в 16:30).

Прошлогодний чемпион "Вялк" опережает нарвитян на 4 очка. Если тартусцы одержат победу, то досрочно выиграют чемпионат Эстонии.

Читайте также: