"В команде эпидемия!" Поединок лидеров чемпионата Эстонии перенесен

"У нас заболели сразу 9 человек - настоящая эпидемия. Еще двое игроков травмированы. Мы отправили все подтверждающие документы в Хоккейный союз и наш поединок с "Вялком" перенесли на более поздний срок", - отметил в разговоре с Delfi главный тренер нарвитян Илья Ильин.

Таким образом, в субботней программе чемпионата Эстонии лишь один поединок: таллиннский "Викинг" будет принимать в ледовом холле "Тондираба" кохтла-ярвеский "Эверест" (начало в 18:00). Декабрьская встреча соперников запомнилась увлекательным сюжетом. На последней минуте третьего периода "Викинг" был впереди со счетом 7:5, но гости дважды реализовали большинство и сравняли счет, а в овертайме "Эверест" вырвал победу.

В чемпионате Эстонии лидирует "Вялк" - 19 очков. Далее расположились ПСШ (17), "Викинг" (15) и "Эверест" (5).