В КХЛ новый президент. Он получил вид на жительство в Эстонии за 65 000 евро

В составе сборной России Морозов выиграл два чемпионата мира (2008, 2009) и стал серебряным призером Олимпиады-1998 в Нагано. За его плечами 7 сезонов выступлений за "Питтсбург" в НХЛ и эпизодическая роль в криминальном фильме "Брат 2". А еще у Морозова был вид на жительство в Эстонии.

Помните такого политика Колю Стельмаха из Таллинского горсобрания? Через свою фирму Advisory Partners он вместе с однопартийцем из Союза Отечества и Res Publica Индреком Раудне помогал состоятельным россиянам получить вид на жительство. Для этого надо было инвестировать в коммерческую деятельность в Эстонии, как минимум, 63 912 евро.

Чтобы выглядеть солидно перед клиентами, Стельмах придумал себе красивую биографию. Якобы он работал советником премьер-министра Эстонии и в Департаменте гражданства и миграции.

Достоянием широкой общественности эта скандальная история стала известна в конце 2011 года. "Список Стельмаха" насчитывал 147 человек, в их числе Алексей Морозов и его супруга Ирина, теннисистка Анастасия Мыскина и ее мама Галина (все они перечислили за получение вида на жительства по 65 000 евро). Фирмы были зарегистрированы по адресу Кооли 1/3 в Таллинне, но никакой коммерческой деятельности, как показала проверка, они особо не вели.