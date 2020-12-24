В Канаде начинается молодежный чемпионат мира по хоккею

"Кленовые листья" в драматичном поединке выиграли золото последнего чемпионата мира в Остраве. Еще на 49-й минуте россияне были на чешском льду впереди - 3:1, но затем за несколько минут пропустили три шайбы и проиграли - 3:4.

Россия проиграла генеральную репетицию

В Эдмонтон молодежную сборную России привез новый главный тренер. Многолетний наставник Валерий Брагин летом пошел на повышение, возглавив СКА и национальную сборную, а молодых российских талантов теперь выводит на лед легендарный форвард ЦСКА, сборной СССР и "Детройта" Игорь Ларионов.

В ноябре молодые россияне, несмотря на внушительную разницу в возрасте, неожиданно для многих выиграли финский этап Евротура в Хельсинки.

По традиции участники молодежного чемпионата мира перед началом турнира проводят несколько контрольных матчей. Нынче из-за риска распространения коронавируса их число пришлось свести к минимуму. Свой единственный контрольный поединок россияне провели с Канадой. Генеральная репетиция завершилась минувшей ночью победой хозяев льда - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). При этом канадцы потеряли из-за травмы в этом матче капитана команды Кирби Дака. Еще несколько канадских игроков не отпустили на молодежный чемпионат мира клубы НХЛ - сезон в сильнейшей лиге мира начнется 13 января.

Последний раз Россия выиграла молодежный чемпионат мира в 2011 году. Тогда подопечные Брагина в заключительном периоде финального матча уступали в Баффало канадцам со счетом 0:3, но совершили невероятный камбэк и вырвали победу - 5:3!

Молодежный чемпионат мира пройдет без зрителей

Формула проведения молодежного чемпионата мира осталась неизменной. На первом этапе 10 команд разбиты на две группы.

Соперниками россиян на групповой стадии будут сборные США, Чехии, Австрии и Швеции. В другой группе будут выяснять отношения Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария и Германия.

Борьбу за медали в четвертьфинале продолжат четыре лучшие команды из каждой группы. Поскольку в остальных дивизионах молодежные чемпионаты мира из-за пандемии коронавируса отменены, то аутсайдеры никуда выбывать не будут.