09.09.2019, 15:16

В этом сезоне розыгрыша Балтийской хоккейной лиги не будет


ERRi uudisteportaal
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"Вялк" и "Викинг"
"Вялк" и "Викинг"Фото: rus.err.ee

Пока не собрано нужное количество участников. Поэтому запланированный осень старт БХЛ отложен - передает rus.err.ee

Согласно первоначальному плану, турнир должен был стартовать в сезоне 2019/2020. Предполагалось, что в нем примут участие 8 клубов: 4 от Латвии, по 2 — от Эстонии и Литвы.

Но, по словам исполнительного директора Эстонского хоккейного союза Райнера Коми, основная причина отмены турнира заключается в том, что эстонские клубы оказались не готовы в нем участвовать: "На сегодняшний день ни один эстонский клуб не согласился участвовать в Балтийской лиге, а от Литвы готовность заявиться выразила только одна команда".

При этом хоккейные федерации трех стран не отказались от идеи создания Балтийской лиги. От Эстонии право сыграть в Балтийской лиге получили тартуский "Вялк" и таллиннский "Викинг".

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