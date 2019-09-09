В этом сезоне розыгрыша Балтийской хоккейной лиги не будет
Пока не собрано нужное количество участников. Поэтому запланированный осень старт БХЛ отложен - передает rus.err.ee
Пока не собрано нужное количество участников. Поэтому запланированный осень старт БХЛ отложен - передает rus.err.ee
Согласно первоначальному плану, турнир должен был стартовать в сезоне 2019/2020. Предполагалось, что в нем примут участие 8 клубов: 4 от Латвии, по 2 — от Эстонии и Литвы.
Но, по словам исполнительного директора Эстонского хоккейного союза Райнера Коми, основная причина отмены турнира заключается в том, что эстонские клубы оказались не готовы в нем участвовать: "На сегодняшний день ни один эстонский клуб не согласился участвовать в Балтийской лиге, а от Литвы готовность заявиться выразила только одна команда".
При этом хоккейные федерации трех стран не отказались от идеи создания Балтийской лиги. От Эстонии право сыграть в Балтийской лиге получили тартуский "Вялк" и таллиннский "Викинг".
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