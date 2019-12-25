В Чехии начинается молодежный чемпионат мира по хоккею. Кто победит?
26 декабря начинается молодежный чемпионат мира по хоккею. Чемпионский титул на чешском льду будет защищать сборная Финляндии (U-20).
26 декабря начинается молодежный чемпионат мира по хоккею. Чемпионский титул на чешском льду будет защищать сборная Финляндии (U-20).
Формула проведения мирового первенства осталась неизменной. На первом этапе 10 команд разбиты на две группы. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды из каждой группы.
Россия претендует на золото
Одним из фаворитов турнира является сборная России, которую по-прежнему тренирует Валерий Брагин. Нынче в его тренерский штаб вошли знаменитые хоккеисты Игорь Ларионов и Николай Хабибулин.
Соперниками сборной России на групповой стадии чемпионата мира в Остраве будут Чехия (26 декабря), Канада (28 декабря), США (29 декабря) и Германия (31 декабря).
В последнем контрольном матче перед началом выступления на мировом первенстве россияне разгромили Словакию со счетом 9:1.
Триллер в Баффало
Последний раз сборная России выиграла золото молодежного чемпионата мира в 2011 году. Тогда молодые россияне в увлекательном поединке одолели в американском Баффало Канаду - 5:3. Интересно, что в третьем периоде сборная России проигрывала со счетом 0:3.
Предыдущий чемпионат мира, проходивший в Канаде, оказался богат на сюрпризы. Канадцы на родном льду завершили выступление в четвертьфинале, проиграв будущим чемпионам финнам. На этой же стадии турнира сошли с дистанции шведы. Россияне дошли до полуфинала, но дорогу к золотым медалям им преградили американцы.
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