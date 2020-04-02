В Беларуси от COVID-19 скончались 4 человека, но там по-прежнему гоняют шайбу и мяч(15)
В Беларуси подтверждены первые смертельные случаи от коронавируса, но там продолжаются чемпионаты страны по хоккею и футболу.
В Беларуси подтверждены первые смертельные случаи от коронавируса, но там продолжаются чемпионаты страны по хоккею и футболу.
Первый случай со смертельным исходом был зафиксирован в Витебске, где в начале недели скончался 75-летний артист. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом (по состоянию на 2 апреля выявлено 300 инфицированных и зафиксировано 4 смертельных исхода), на спортивных аренах Беларуси продолжаются матчи хоккейной и футбольной лиг.
В финале чемпионата Беларуси по хоккею минская "Юность" выигрывают серию у солигорского "Шахтера" - 3:1. Пятый поединок финальной серии, который может оказаться последним, запланирован на 3 апреля в Минске.
3-5 апреля на футбольных аренах Беларуси должны состояться матчи третьего тура национального первенства. Фанаты белорусских футбольных клубов не разделяют оптимизм главы государства Александра Лукашенко и приостанавливают активную поддержку своих команд.
Не слишком удачно стартовавшие фавориты первенства (брестское "Динамо", БАТЭ, солигорский "Шахтер") свои поединки должны провести дома 4 апреля.
Помимо Беларуси, национальный чемпионат по футболу в условиях пандемии коронавируса продолжается еще и в Никарагуа.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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