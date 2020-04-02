В Беларуси от COVID-19 скончались 2 человека, но там по-прежнему гоняют шайбу и мяч

Первый случай со смертельным исходом был зафиксирован в Витебске, где скончался 75-летний артист. Второй жертвой стала 70-летняя учительница из Минской области. Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом (выявлено 215 инфицированных), на спортивных аренах Беларуси продолжаются матчи хоккейной и футбольной лиг.

В финале чемпионата Беларуси по хоккею минская "Юность" выигрывают серию у солигорского "Шахтера" - 3:1. Пятый поединок финальной серии, который может оказаться последним, запланирован на 3 апреля в Минске.

3-5 апреля на футбольных аренах Беларуси должны состояться матчи третьего тура футбольного первенства. Фанаты белорусских футбольных клубов не разделяют оптимизм главы государства Александра Лукашенко и приостанавливают активную поддержку своих команд.

Не слишком удачно стартовавшие фавориты первенства (брестское "Динамо", БАТЭ, солигорский "Шахтер") свои поединки должны провести дома 4 апреля.

Помимо Беларуси, национальный чемпионат по футболу в условиях пандемии коронавируса продолжается еще и в Никарагуа.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!