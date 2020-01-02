02.01.2020, 20:10

УЖЕ В ПЯТНИЦУ! Звезды Delfi сыграют в хоккей с известными спортсменами и артистами

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Разминка перед хоккейным уик-эндом
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ANU SAAGIM, ALLAR LEVANDI
ANU SAAGIM, ALLAR LEVANDIFoto: Teet Malsroos, Õhtuleht

3 января в самом сердце Старого Таллинна состоится необычный хоккейный мини-турнир: звезды Delfi сыграют против известных спортсменов и артистов (начало в 13:00)

Поединок на улице Харью предваряет матчи регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Северсталь", которые организует 10-11 января Ekspress Meedia.

Соперниками журналистов Delfi будут бронзовый призер Олимпиады-1988 в лыжном двоеборье Аллар Леванди, бывший баскетболист сборной Эстонии Валмо Крийза, актер Хенрик Калмет...

Порядок на ледовой площадке будет обеспечивать представитель Хоккейного союза.

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