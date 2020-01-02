УЖЕ В ПЯТНИЦУ! Звезды Delfi сыграют в хоккей с известными спортсменами и артистами rus.delfi.ee EST 1

ANU SAAGIM, ALLAR LEVANDI Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

3 января в самом сердце Старого Таллинна состоится необычный хоккейный мини-турнир: звезды Delfi сыграют против известных спортсменов и артистов (начало в 13:00)