02.01.2020, 20:10
УЖЕ В ПЯТНИЦУ! Звезды Delfi сыграют в хоккей с известными артистами и спортсменами(3)
Разминка перед хоккейным уик-эндом
3 января в самом сердце Старого Таллинна состоится необычный хоккейный мини-турнир: звезды Delfi сыграют против известных спортсменов и артистов (начало в 13:00).
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