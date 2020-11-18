18.11.2020, 12:40

Ужасная смерть 13-летнего хоккеиста. У него случился инсульт


EST
küünal
küünalFoto: Ago Tammik

В Канаде простились с 13-летним хоккеистом Ноа Дугасом, который скончался после тяжелого заболевания в больнице.

Молодой хоккеист почувствовал себя плохо весной во время поединка юношеских команд. Его отправили в больницу, где он начал терять подвижность в руках и ногах, сообщает CTV News.

Дугаса лечили в Оттаве и Торонто. У хоккеиста образовался тромб сосудов головного мозга, который привел к инсульту.

История парализованного защитника получила широкую известность в сентябре, когда о ней сообщила в "Твиттере" двоюродная сестра хоккеиста. Поддержку Дугасу выражали игроки НХЛ, паралимпийцы, простые болельщики, но победить тяжелую болезнь он не смог.

Читайте также: