Ужасная смерть 13-летнего хоккеиста. У него случился инсульт

Молодой хоккеист почувствовал себя плохо весной во время поединка юношеских команд. Его отправили в больницу, где он начал терять подвижность в руках и ногах, сообщает CTV News.

Дугаса лечили в Оттаве и Торонто. У хоккеиста образовался тромб сосудов головного мозга, который привел к инсульту.

История парализованного защитника получила широкую известность в сентябре, когда о ней сообщила в "Твиттере" двоюродная сестра хоккеиста. Поддержку Дугасу выражали игроки НХЛ, паралимпийцы, простые болельщики, но победить тяжелую болезнь он не смог.

Twitter do your Magic.

This is my cousin Noah. 1 blood clot in the brain, lost all mobility of his arms and legs and is currently in rehab. It would mean the world to have the hockey universe cheering him on through his journey🏒🥅 @NHL @91Tavares @Marner93 @cmcdavid97 @AM34 pic.twitter.com/3QHe9PTLmR — megan🌻 (@meg_odd13) September 18, 2020