03.02.2021, 23:25

У хоккеиста сборной Эстонии изъяли 6 кг амфетамина


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Jäähoki Eesti vs Jaapan
Filipp SvarõginFoto: Jaanus Lensment

Ведущий защитник сборной Эстонии по хоккею Филипп Шварыгин в составе группы лиц обвиняется в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Все четверо подозреваемых были задержаны и взяты под стражу в августе прошлого года.

Уголовное дело рассматривает Вируский уездный суд. Правда, защищающий хоккеиста присяжный адвокат Свен Силлар полагает, что его подзащитный невиновен, сообщает RusERR.

Богатый улов
По версии следствия, наркотики привозились из Европы с целью получения крупного денежного дохода. Шварыгин дважды забирал их из тайников.

В первом случае ему удалось реализовать часть наркотических веществ, другая часть - была найдена при обыске жилья и подвала. Во второй раз, когда Шварыгин отправился забирать наркотики из тайника, его задержали - улов составил 6 кг амфетамина.

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Дисклаф до конца сезона
Шварыгин - воспитанник нарвского хоккея. 28 января ему исполнилось 34 года - день рождения он справлял за решеткой. За его плечами 7 чемпионатов мира.

В предыдущем сезоне, который был прерван из-за коронавируса, защитник сыграл 3 матча за сборную Эстонии на Кубке Балтики.

В чемпионате Эстонии Шварыгин последний поединок за таллиннский "Викинг" провел 14 декабря 2019 года. После той игры в подтрибунном помещении "Тондираба" он повздорил с хоккеистом и тренерами кохтла-ярвеского "Эвереста". За угрозу физического насилия Дисциплинарная комиссия Хоккейного союза дисквалифицировала защитника до конца сезона.

Параллельно с хоккеем Шварыгин несколько лет занимался бизнесом. Правда, обороты фирм с его участием были незначительны.

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