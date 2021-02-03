У хоккеиста сборной Эстонии изъяли 6 кг амфетамина

Уголовное дело рассматривает Вируский уездный суд. Правда, защищающий хоккеиста присяжный адвокат Свен Силлар полагает, что его подзащитный невиновен, сообщает RusERR.

Богатый улов

По версии следствия, наркотики привозились из Европы с целью получения крупного денежного дохода. Шварыгин дважды забирал их из тайников.

В первом случае ему удалось реализовать часть наркотических веществ, другая часть - была найдена при обыске жилья и подвала. Во второй раз, когда Шварыгин отправился забирать наркотики из тайника, его задержали - улов составил 6 кг амфетамина.

Дисклаф до конца сезона

Шварыгин - воспитанник нарвского хоккея. 28 января ему исполнилось 34 года - день рождения он справлял за решеткой. За его плечами 7 чемпионатов мира.

В предыдущем сезоне, который был прерван из-за коронавируса, защитник сыграл 3 матча за сборную Эстонии на Кубке Балтики.

В чемпионате Эстонии Шварыгин последний поединок за таллиннский "Викинг" провел 14 декабря 2019 года. После той игры в подтрибунном помещении "Тондираба" он повздорил с хоккеистом и тренерами кохтла-ярвеского "Эвереста". За угрозу физического насилия Дисциплинарная комиссия Хоккейного союза дисквалифицировала защитника до конца сезона.

Параллельно с хоккеем Шварыгин несколько лет занимался бизнесом. Правда, обороты фирм с его участием были незначительны.