У Эстонии появился первый в истории олимпийский чемпион по хоккею!

15-летние близнецы из Таллинна, выступающие в разных командах (3х3), принесли Эстонии золотую (Марек Починок) и бронзовую (Эрик Починок) медали.

Марек выступал в команде "Зеленых", которая в финале турнира выиграла 10:4 у "Красных"! По словам олимпийского чемпиона, его команда была собрана только на предыдущей недели из игроков 13 стран. Но им удалось за короткий срок наладить взаимопонимание и командный дух.

Команда Эрика — "Коричневые" — в матче за 3 место долгое время была в роли догоняющей, но к последней секунде смогли забросить "Черным" победную шайбу. 6:5!

Ранее в олимпийском хоккее эстонские спортсмены не выступали и шайб не забрасывали, не говоря уже о медалях.

Обучающимся в Паэской гимназии юным близнецам-хоккеистам долго отдыхать не придется: уже на выходных им предстоит выступать на турнире в Финляндии.

Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в Лозанне с 9 по 22 января. В грандиозном спортивном мероприятии, которое проходит раз в четыре года, принимают участие спортсмены в возрасте 15–18 лет. Всего на старт выйдут 940 девушек и 940 юношей. Эстонская сборная представлена 25 спортсменами по 9 видам спорта.