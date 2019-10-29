У члена Putin Team обнаружили американский паспорт. Следы бизнеса ведут в Эстонию

Однако трехкратный победитель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира, похоже, не слишком удачно вложился в электронную коммерцию. Криптовалютный стартап на грани закрытия, деньги исчезли, готовятся коллективные иски, сообщает Sports.ru.

Попутно выяснилось, что у 33-летнего Малкина - он с 2006 года выступает за "Питтсбург" - американское гражданство. Эта новость взбудоражила российское хоккейное сообщество, поскольку звездный форвард входит в общественное движение Putin Team, созданное в поддержку президента России Владимира Путина. В интервью американским СМИ Малкин подтвердил наличие паспорта США.

Накануне открытия нового сезона в НХЛ опытный хоккеист сетовал, что ему трудно привыкнуть к американскому менталитету и английскому языку.