Тартуская Кристи завоевала бронзу чемпионата мира в составе сборной России

Самым результативным игроком турнира в составе сборной России стала тартуская хоккеистка Кристи Шашкина, набравшая по системе "гол+пас" 8 (4+4) очков.

Перед финальным поединком США - Канада (он начнется в 21:30) Шашкина возглавляет список лучших бомбардиров мирового первенства. Ее может догнать американка Лэйси Иден, у которой 5 очков (2+3).