02.01.2020, 21:20
Тартуская Кристи завоевала бронзу чемпионата мира в составе сборной России
В Словакии завершается женский чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. В поединке за бронзовые медали сборная России (U-18) разгромила Финляндию - 6:1 (2:0, 1:0, 3:0).
Самым результативным игроком турнира в составе сборной России стала тартуская хоккеистка Кристи Шашкина, набравшая по системе "гол+пас" 8 (4+4) очков.
Перед финальным поединком США - Канада (он начнется в 21:30) Шашкина возглавляет список лучших бомбардиров мирового первенства. Ее может догнать американка Лэйси Иден, у которой 5 очков (2+3).
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