31.12.2019, 02:05

Тартуская хоккеистка Кристи Шашкина зажигает в сборной России

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Геннадий Медведев
gennadi.medvedev@delfi.ee
EST 102
Kristi Shashkina
Kristi ShashkinaFoto: vk.com

На женском молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, результативно играет выступающая за сборную Россию 16-летняя тартуская нападающая Кристи Шашкина.

Выделяющаяся своими габаритами хоккеистка возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира, набрав по системе "гол+пас" 7 (4+3) очков. Шашкина поражала ворота сборных Канады, Финляндии (дважды) и Швеции.

Молодые россиянки в четвертьфинале обыграли Швецию - 4:2. В полуфинале, который пройдет 1 января, соперником российской команды будут США. Несколько дней назад эти команды уже встречались между собой на групповой стадии чемпионата мира. Тот поединок завершился минимальной победой американок - 1:0.

В другой полуфинальной паре канадки сразятся с Финляндией. Призеры чемпионата мира станут известны в Братиславе 2 января.

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