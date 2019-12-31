Тартуская хоккеистка Кристи Шашкина зажигает в сборной России

Выделяющаяся своими габаритами хоккеистка возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира, набрав по системе "гол+пас" 7 (4+3) очков. Шашкина поражала ворота сборных Канады, Финляндии (дважды) и Швеции.

Молодые россиянки в четвертьфинале обыграли Швецию - 4:2. В полуфинале, который пройдет 1 января, соперником российской команды будут США. Несколько дней назад эти команды уже встречались между собой на групповой стадии чемпионата мира. Тот поединок завершился минимальной победой американок - 1:0.

В другой полуфинальной паре канадки сразятся с Финляндией. Призеры чемпионата мира станут известны в Братиславе 2 января.