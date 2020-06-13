Суурсоо зовут работать в Тарту. У "Вялка" и "Эвереста" грядут проблемы?
Чемпион Эстонии по хоккею тартуский "Вялк" может столкнуться с серьезными проблемами при комплектовании состава на следующий сезон.
Чемпион Эстонии по хоккею тартуский "Вялк" может столкнуться с серьезными проблемами при комплектовании состава на следующий сезон.
Тартусцы два года подряд выигрывали чемпионат Эстонии. Весомую роль в этих победах сыграли российские легионеры. Однако коронавирусный кризис может нарушить план "Вялка" по комплектованию команды. Смогут ли хоккеисты с российскими паспортами присоединиться к команде осенью - пока не совсем ясно.
Коронавирус закрыл границу
"Проблема, действительно, существует. При комплектовании команды на следующий сезон могут возникнуть определенные сложности, - признал в разговоре с RusDelfi менеджер "Вялка" Олег Литвяков. - Надеемся, что к осени ситуация все же войдет в нормальное русло".
Аналогичная проблема и у кохтла-ярвеского "Эвереста", который также делал ставку на российских хоккеистов.
"Если российско-эстонская граница будет закрыта, то нам придется сложно, - сказал руководитель "Эвереста" Анатолий Дубков. - Ситуация усугубляется и ремонтом нашей арены, который начнется летом. Лед на ней обещают дать только в октябре. Во время прошлогоднего ремонта три раза в неделю ездили на тренировки в Нарву. По такой же схеме будем готовиться и к новому сезону".
У "Вялка" будет новый тренер?
Не совсем понятно пока, кто будет руководить тартуским клубом в предстоящем сезоне. Последние успехи "Вялка" связаны с белорусским специалистом Романом Романенко, но его срок соглашения закончился. Будет ли оно продлено - не совсем ясно.
По данным Delfi, Литвяков зондировал почву насчет приглашения в Тарту известного в прошлом хоккеиста Тойво Суурсоо, но стороны пока ни о чем не договорились. У экс-форварда сборной Эстонии, отыгравшего свыше 500 матчей в элитных лигах России, Финляндии и Швеции, есть постоянная работа в Таллинне, не связанная с хоккем.
В 2017 году Суурсоо входил в тренерский штаб сборной Эстонии, который возглавил Спирос Анастасиадис. Однако после досрочной отставки канадца его помощники, которым ЭХС ранее раздавал очень щедрые комплименты, почему-то оказались не у дел.
Суурсоо имеет опыт работы в чемпионате Эстонии. В 2018 году с таллиннском "Вайперсом" он завоевал бронзовые медали, сенсационно обыграв нарвскую ПСШ. Последним местом работы Суурсоо в хоккее была выступающая в МХЛ нижегородская "Чайка".
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