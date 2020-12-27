Сумеют ли молодые российские таланты одержать вторую победу на МЧМ-2021?

Соперники по-разному стартовали в канадском Эдмонтоне. Россияне в первом матче победили американцев - 5:3, а чехи крупно проиграли шведам - 1:7.

Букмекеры считают российскую команду мегафаворитом предстоящего поединка. Котировка на ее победу 1.10, тогда как возможный выигрыш Чехии оценивается коэффициентом 16.

Однако статистика личных встреч не в пользу России. В пяти последних матчах чешская команда трижды побеждала, в том числе и на прошлогоднем чемпионате мира в Остраве - 4:3.