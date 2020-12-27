27.12.2020, 19:50

Сумеют ли молодые российские таланты одержать вторую победу на МЧМ-2021?

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Venemaa (U20) vs Tsehhi (U20)
Venemaa (U20) vs Tsehhi (U20)Foto: Petr David Josek, AP

Во втором матче групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России (U-20) сыграет предстоящей ночью с Чехией (начало в 04:30).

Соперники по-разному стартовали в канадском Эдмонтоне. Россияне в первом матче победили американцев - 5:3, а чехи крупно проиграли шведам - 1:7.

Букмекеры считают российскую команду мегафаворитом предстоящего поединка. Котировка на ее победу 1.10, тогда как возможный выигрыш Чехии оценивается коэффициентом 16.

Однако статистика личных встреч не в пользу России. В пяти последних матчах чешская команда трижды побеждала, в том числе и на прошлогоднем чемпионате мира в Остраве - 4:3.

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