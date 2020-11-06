06.11.2020, 20:25
Сумеют ли молодые российские хоккеисты победить Швецию?
7 ноября в Хельсинки будут сыграны матчи второго тура финского этапа Евротура.
7 ноября в Хельсинки будут сыграны матчи второго тура финского этапа Евротура.
Сборная России, разгромившая в первом матче Финляндию (6:2), сыграет со Швецией (начало в 13:30). Сумеют ли молодые российские таланты одержать вторую победу на Кубке "Карьяла"?
Сборная Швеции неудачно начала финский этап Евротура, проиграв в стартовом матче Чехии (1:3).
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