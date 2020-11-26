Сумеют ли "Эверест" и "Вялк" пробиться в финал Балтийской лиги?

На первом этапе 6 участников турнира разбиты на две группы. В Тарту "Вялк" сыграет с литовским клубом "Каунас" и латвийским "Мого". В Вилюнюсе будут выяснять отношения Панки (Литва), "Эверест" и "Лиепая" (Латвия). В финальную часть турнира выйдут две лучшие команды из каждой группы.

Кто выиграет эстонско-литовское противостояние?

Календарь Балтийской хоккейной лиги составлен таким образом, что в первый день турнира будут выяснять отношения между собой эстонские и литовские клубы. Фаворитами турнира считаются представители Латвии, поэтому стартовые матчи "Вялк" - "Каунас" и "Панки" - "Эверест" будут иметь решающее значение для определения участников финальной четверки.

У чемпионатов Литвы и Эстонии можно найти немало общего. В них участвуют по 5 клубов, из-за вспышки коронавируса турниры приостанавливались, ведущие клубы приглашают в свои ряды легионеров.

В минувший вторник литовские клубы, участвующие в Балтийской хоккейной лиге, встречались между собой в поединке национального первенства. "Каунас" разгромил на своей площадке "Панков" со счетом 10:0.

"Каунас" играет по графику НХЛ

Интересно, что эстонские клубы, выступающие в Балтийской лиге, на прошлой неделе также сошлись в очной схватке. И в этом матче был зафиксирован двузначный счет: "Вялк" разбил "Эверест" - 14:2.

Поединок "Каунаса" с "Вялком" станет четвертым матчем для литовской команды за последние неделю. Сумеет ли чемпион Эстонии использовать такой напряженный график в свою пользу?

По регламенту Балтийской лиги каждая команда может заявить в свои ряды 5 хоккеистов и вратаря из других клубов национального первенства, не участвующих в турнире. "Вялк" и "Каунас" отказались от такого усиления, рассчитывая на собственные силы.