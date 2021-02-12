Сумеет ли сборная России продолжить победную серию в Швеции?

Во втором туре Шведских хоккейных игр сборная России сыграет 13 февраля в Мальме с хозяевами турнира шведами (начало в 17:00).
На старте турнира молодая российская команда победила Финляндию - 3:2, а скандинавы с таким же счетом одолели в овертайме Чехию.
Сборная России в нынешнем сезоне выиграла в рамках Евротура все 7 проведенных матчей.
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