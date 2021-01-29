Сумеет ли "Эверест" одержать еще одну победу в Таллинне?

В Таллинне "Пантер" будет принимать кохтла-ярвеский "Эверест" (начало в 16:10). В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой дважды. Оба матча выиграли ида-вирумаасцы (4:3 Б, 3:1. Сумеют ли они одержать третью победу подряд?

В другом поединке лидер чемпионата тартуский "Вялк" сыграет на своей площадке с аутсайдером первенства таллиннским "Вайперсом" (17:00). В нынешнем сезоне соперники уже встречались один раз. В октябрьском поединке "Вайперс" капитулировал в Тарту - 1:14. Правда, с той поры состав столичного клуба претерпел существенные изменения.