29.01.2021, 14:45
Сумеет ли "Эверест" одержать еще одну победу в Таллинне?
30 января будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею.
30 января будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею.
В Таллинне "Пантер" будет принимать кохтла-ярвеский "Эверест" (начало в 16:10). В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой дважды. Оба матча выиграли ида-вирумаасцы (4:3 Б, 3:1. Сумеют ли они одержать третью победу подряд?
В другом поединке лидер чемпионата тартуский "Вялк" сыграет на своей площадке с аутсайдером первенства таллиннским "Вайперсом" (17:00). В нынешнем сезоне соперники уже встречались один раз. В октябрьском поединке "Вайперс" капитулировал в Тарту - 1:14. Правда, с той поры состав столичного клуба претерпел существенные изменения.
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