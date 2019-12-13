13.12.2019, 21:20

Сумеет ли чемпион "Вялк" обыграть дома нарвитян?


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Jäähokki Narva PSK vs Kalev Välk 30.09.2017
Jäähokki Narva PSK vs Kalev VälkFoto: Sergei Stepanov, NPA

14 декабря будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею.

Лидер первенства нарвская ПСШ отправится в гости к ближайшему преследователю тартускому "Вялку" (начало в 17:00).

В другом матче игрового дня таллиннский "Викинг" будет принимать кохтла-ярвеский "Эверест" (18:00).

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