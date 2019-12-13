13.12.2019, 21:20
Сумеет ли чемпион "Вялк" обыграть дома нарвитян?
14 декабря будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею.
14 декабря будут сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по хоккею.
Лидер первенства нарвская ПСШ отправится в гости к ближайшему преследователю тартускому "Вялку" (начало в 17:00).
В другом матче игрового дня таллиннский "Викинг" будет принимать кохтла-ярвеский "Эверест" (18:00).
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