Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2021

США заняли первое место в В-группе, набрав 9 очков. Американцы после поражения на старте турнира от России (3:5) выиграли три оставшихся поединка с общим счетом 22:0. В четвертьфинале соперником США будет Словакия. Занявшая второе место в группе сборная России плей-офф молодежного чемпионата мира начинает поединком с Германией.

1/4 финала молодежного чемпионата мира

2 января 19:00 Россия - Германия

2 января 22:30 Финляндия - Швеция

3 января 02:00 Канада - Чехия

3 января 05:30 США - Словакия

Россия сыграет в полуфинале с Канадой или с США

Если не случится сюрпризов, то в полуфинал чемпионата мира выйдут Россия, Канада, США и победитель самого интересного матча четвертьфинальной стадии Финляндия - Швеция.

В полуфинале состав пар будет определен на основании рейтинга. Возглавляет его Канада, опережающая США, Финляндию, Россию и Швецию. Команда с наивысшим рейтингом в 1/2 финала сыграет с командой, у которой самый низкий посев. Другую пару образуют команды со вторым и третьим номерами рейтинга.

Что это означает на практике? Если в четвертьфинале победит Финляндия, то Россия сыграет в полуфинале с Канадой. При победе шведов команда Игоря Ларионова сразится в 1/2 финала с американцами.