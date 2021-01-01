Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2021

В канадском Эдмонтоне завершился первый этап молодежного чемпионата мира по хоккею. В заключительном матче группового этапа США победили Швецию - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). Этот результат окончательно сформировал все четвертьфинальные пары.
США заняли первое место в В-группе, набрав 9 очков. Американцы после поражения на старте турнира от России (3:5) выиграли три оставшихся поединка с общим счетом 22:0. В четвертьфинале соперником США будет Словакия. Занявшая второе место в группе сборная России плей-офф молодежного чемпионата мира начинает поединком с Германией.
1/4 финала молодежного чемпионата мира
2 января 19:00 Россия - Германия
2 января 22:30 Финляндия - Швеция
3 января 02:00 Канада - Чехия
3 января 05:30 США - Словакия
Россия сыграет в полуфинале с Канадой или с США
Если не случится сюрпризов, то в полуфинал чемпионата мира выйдут Россия, Канада, США и победитель самого интересного матча четвертьфинальной стадии Финляндия - Швеция.
В полуфинале состав пар будет определен на основании рейтинга. Возглавляет его Канада, опережающая США, Финляндию, Россию и Швецию. Команда с наивысшим рейтингом в 1/2 финала сыграет с командой, у которой самый низкий посев. Другую пару образуют команды со вторым и третьим номерами рейтинга.
Что это означает на практике? Если в четвертьфинале победит Финляндия, то Россия сыграет в полуфинале с Канадой. При победе шведов команда Игоря Ларионова сразится в 1/2 финала с американцами.
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